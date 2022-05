Maskat e fytyrës nuk do të kërkohen më gjatë fluturimeve në vendet e BE-së

Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë më që të vendosen maska në aeroporte dhe aeroplanë, në mes të lehtësimit të kufizimeve të koronavirusit në të gjithë bllokun.

Vendimi do të hyjë në fuqi në 16 maj.

“Nga java e ardhshme, maskat e fytyrës nuk do të jetë më e nevojë të jenë të detyrueshme në udhëtimet ajrore, duke u përshtatur gjerësisht me kërkesat në ndryshim të autoriteteve kombëtare në të gjithë Evropën për transportin publik”, tha në një deklaratë Drejtori Ekzekutiv i EASA (Agjencia e Sigurisë së Aviacionit e BE) Patrick Ky.