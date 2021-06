Maskat në Zvicër, çka ndryshon më 28 qershor

Nga 28 qershori, maskat nuk do të kërkohen më në zona të jashtme të zëna, të hapura për publikun në Zvicër

Këshilli Federal i Zvicrës njoftoi një relaksim të mëtejshëm në masat e koronavirusit do të ndodhë nga 28 qershori, me kusht që të vazhdojnë zhvillimet pozitive në situatën aktuale epidemiologjike.

Një vendim përfundimtar mbi ndryshimet do të merret në 23 Qershor, shkruan The Local, përcjell albinfo.ch.

Masat do të relaksohen plotësisht, duke përfshirë rregullat për dyqanet, aktivitetet e kohës së lirë, restorantet dhe klubet e natës.

Rregullat e maskave gjithashtu do të relaksohen ndjeshëm në vendet e jashtme.

Maskat kërkohen aktualisht në ambiente të jashtme në stacionet e autobusëve, stacionet e trenit, pajisjet e kohës së lirë, në kuvertat e anijeve dhe në ashensorët e karrigeve, por kjo do të ndryshojë që nga 28 qershori.

Maskat gjithashtu nuk do të kërkohen më në vendin e punës, përcjell tutje albinfo.ch.

Sidoqoftë, rregullat e maskave do të qëndrojnë në vend ku personeli ndërvepron me klientët, d.m.th. në pikat e shitjes me pakicë dhe restorantet.

Maskat gjithashtu nuk do të kërkohen më federalisht në shkollat ​​e ciklit të lartë, shkollat ​​e mesme teknike dhe shkollat ​​profesionale.

Megjithatë, Këshilli Federal tregoi se disa kantone mund të vazhdojnë rregullat ekzistuese të maskave në institucionet arsimore.

Ndryshimet janë rezultat i përmirësimeve në situatën epidemiologjike, me normat e infeksioneve që bien në mënyrë dramatike në të gjithë Zvicrën.

Siç tregoi qeveria në një njoftim për shtyp:

Numri i rasteve, shtrimet në spital dhe përdorimi i njësive të kujdesit intensiv me pacientë me Covid janë dukshëm në rënie.

Për shkak të këtij zhvillimi pozitiv dhe progresit të bërë në vaksinim, Këshilli Federal po planifikon një hap tjetër të madh përpara pushimeve të verës. /albinfo