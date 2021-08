Mastercard largon nga përdorimi rripat magnetikë të kartave bankare

MasterCard thotë se kartat e reja me çipe ose ato biometrike që përdorin shenjat e gishtërinjve ofrojnë siguri shumë më të lartë.

Mastercard do të ndalojë praktikën e përdorimit të rripit magnetik. Duke filluar nga dekada e ardhshme, asnjë prej kartave të kreditit dhe debitit që bartin emrin e MasterCard nuk do të ketë një rrip ndërsa shumë vende Evropiane do të kenë kartat e reja që prej 2024.

Britania e Madhe tashmë ka kaluar në kartat me çipe por SHBA ende përdor rripat magnetikë.

MasterCard thotë se kartat e reja me çipe ose ato biometrike që përdorin shenjat e gishtërinjve ofrojnë siguri shumë më të lartë.

Kompania pretendon se është rrjeti i parë i pagesave që distancohet nga kjo teknologji. Rripat magnetikë filluan përdorimin në 1960 si një projekt i IBM për të krijuar karta identiteti për stafin e CIA-s. /PCWorld Albanian