Mbahet  Konferenca shkencore “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit prej Ilo Mitkë Qafëzezit

Organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës gjegjësisht Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame në selinë e Kryesinë e BIK-ut sot po mbahet konferenca shkencore me titull: “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit prej Ilo Mitkë Qafëzezit. Në këtë konferencë shkencore po marrin pjesë, Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, Kryetarit të Komunitetit Mysliman shqiptarë, Bujar ef. Spahiu, Reisit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut,hfz Shaqir ef. Fetahu, kryetari i Kuvendit të BIK-ut, dr. Ajni Sinani, Dekani i FSI-së dr.Fahrush Rexhepi, drejtori i Medresesë Alauddin Mr. Fadil Hasani, drejtori i Institutit Albanologjik z. Hysen Matoshi, studiues, akademik, hulumtues e dashamirës të shkencës nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut.

Në hapje të konferencës në emër të Këshillit organizativ të Konferencës, foli kryeimami i Republikës së Kosovës, Vedat ef, Sahti i cili mysafirëve iu dëshiroi mirëseardhje tha se kjo konferencë po mbahet në shënimin e 100 vjetorit të përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe nga rilindësi ynë i shquar Ilo Mitkë Qafëzezit, ku përmes kësaj konference nga IHSI-ja, si asnjë herë deri tani ri sjellim për studiuesit e fushave të ndryshme nismën e parë serioze për përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe.

Kurse drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame (IHSI), prof. Sabri Bajgora veç tjerash tha se në kuadër të objektivave dhe punës së IHSI bënë pjesë edhe organizimi i Konferencës shkencore “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit nga Ilo Mitkë Qafëzezi”.Ç‘është e drejta, kjo Konferencë, do të synojë që ta trajtojë sa më gjithanshëm aspekte të ndryshme të përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe të Kuranin nga Ilo Mitkë Qafëzezi. “Gjithsesi 100 vjet të nismës dhe botimit të parë të Kuranit në gjuhën shqipe është një ngjarje që meriton të shënohet e të analizohet me qëllimin e përbashkët që të ofrohen përgjigje sa më të qëndrueshme lidhur me këtë nismë dhe me këtë botim të parë të Kuranit në gjuhën shqipe. Popujt e qytetëruar kane ecur përpara në saje të vëmendjes që kanë treguar për të kaluarën e tyre dhe mirënjohjes për kontributin e pararendësve të tyre.-tha Bajgora, duke dashur që fjalën për çështjet që lidhen me përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe nga Ilo Mitkë Qafëzezi, t’ua le studiuesve kompetentë pjesëmarrës në këtë Konferencë, më lejoni që edhe një herë t’ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe po ashtu t’ju ftojë të gjithëve që t’i dilni krah punës dhe mbarëvajtjes shkencore të Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame.

Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava mbajti një fjalë përshëndetëse ku pos tjerash tha se me këtë aktivitet i kushtohet një përvjetori të rëndësishëm për kulturën dhe historinë tonë. Me këtë rast falënderoj Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame, prof. Sabri Bajgora, që kanë ndërmarr këtë hap për të shënuar 100 vjetorin e daljes në dritë të përkthimit të Kuranit nga rilindasi ynë i shquar Ilo Mitkë Qafëzezi, në formën më të mirë duke organizuar Konferencë shkencore kushtuar kësaj vepre. “Botimi i përkthimit të Kuranit nga Ilo Mitkë Qafëzezi, vjen në duart e shqiptarëve në vitet e ’20 të shekullit të kaluar, po thuaj se një dekadë pas pavarësisë së shtetit shqiptarë dhe në kohën kur konsolidohen, themelohen dhe fillojnë veprimtaritë e tyre institucionet kryesore shtetërore, arsimore, kulturore e fetare. Vepra e Qafëzezit, megjithëse një vepër e rëndësishme e botuar dhe realizuar në një kohë delikate e plotë kthesa për popullin tonë, një vepër realizuar nga një bashkëkombës i ynë ortodoks për vëllezërit e tij myslimanë, për çudi as dje e as sot, nuk ka marrë vëmendjen e duhur të studiuesve dhe as vendin meritor në historinë e literaturës shqipe”-tha myftiu Tërnava duke veçuar se edhe kur është përmendur. Ç’ është e drejta është përmendur fare kalimthi, sa kohë që një vepër e tillë pavarësisht se në fushën e përkthimeve të Kuranit në gjuhën shqipe tashmë është tejkaluar, ajo pa diskutim mbetët një ndër veprat më të rëndësishme për kohën kur është botuar dhe për qëllimin që ka mbartur si vazhdimësi e frymës së Rilindjes Kombëtare shqiptare, andaj mbetet detyrë e studiuesve tanë që këtë vepër ta trajtojnë shkencërisht dhe me kompetencë.

Fjalë përshëndetëse mbajtën Kryetari i të KMSH-së, Bujar ef. Spahiu, si dhe Reisit të BFI në RMV, hfz Shaqir ef. Fetahu. “Përkthimi i Kuranit është një nevojë e myslimanëve në mbarë botën. Nisur nga kjo edhe në gjuhën shqipe kemi përpjekje në këtë drejtim për shqiptarët si dhe kombet e tjera që nuk e kanë arabishten si gjuhë të vetën ishte një nevojë urgjente përkthimi i Kuranit në gjuhët e veta amtare megjithëse në mënyrë të pjesshme shikojmë një interesim të përkthimit të pjesshëm të Kuranit në gjuhën shqipe nga Ilo Mitkë Qafëzezi një shqiptar i krishterë ortodoks nga Korça ku më 1921 bëri përkthimin e parë dhe të pjesshëm të Kuranit në gjuhën shqipe duke iu referuar përkthimit nga angleze “-tha kryetari Spahiu. Kurse kryetari i BFI të MV hfz Shaqir ef. Fetahu theksoi se ky përkthim është një kontribut i vogël sipas orës por i madh sipas kohës, qëllimit dhe kuptimit. Ky përkthim është një gjurmë e madhe faktografike për interesimin e shqiptarëve për tua ofruar sa më afër kuptimin e fjalës hyjnore dhe domethënien e tij si dhe për të ngritur vetëdijen e tyre në kohën dhe hapësirën kur kanë jetuar ata”-tha Fetahu.

Më pas konferenca vazhdon punimet ku referuesit do të pasqyrojnë me studimet e tyre për këtë ngjarje historike dhe fetare të kombit shqiptar.