Mbi 100 mijë hektarë tokë e prekur nga zjarret në Afrikën e Jugut

Më shumë se 100.000 hektarë tokë janë dëmtuar nga zjarret në shkurre që kanë shpërthyer në provincën e Western Cape të Afrikës së Jugut që nga fillimi i javës dhe po përhapen për shkak të erërave të forta, raporton Anadolu.
Anton Bredell, kryetar i Departamentit të Qeverisjes Lokale të Western Cape, deklaroi në një njoftim për shtyp se brigadat e zjarrfikësve në të gjithë provincën janë mobilizuar për të kontrolluar zjarrin.
“Për fat të keq, zona e djegur në të gjithë provincën ka tejkaluar 100.000 hektarë. Ne po ndërhyjmë nga ajri me helikopterë dhe aeroplanë, veçanërisht në zonat në malet Cederberg ku qasja nga toka është e pamundur për shkak të terrenit të keq. Prioriteti ynë është të parandalojmë humbjen e jetëve dhe të mbrojmë vendbanimet”, tha Bredell.
Një deklaratë nga Shërbimet e Zjarrfikësve të Bashkisë Rajonale të Kopshtit raportoi se flakët rreth Gjirit të Mossel kanë arritur në zonat e banuara.
– Bimësia e rajonit ka nevojë për zjarre
Cikli jetësor i “Mbretërisë së Cape Flora”, që përfshin rajonin e Western Cape dhe konsiderohet zona më e vogël dhe më biodiverse në botë, varet në mënyrë paradoksale nga këto zjarre.
Bimësia “fynbos”, një specie endemike shkurresh unike për rajonin, kërkon biologjikisht zjarre të rregullta që farat e saj të mbijnë dhe që ekosistemi të rigjenerohet.
Temperaturat e larta dhe tymi aktivizojnë farat që kanë rënë në tokë, ndërsa zonat e pastruara nga djegia e bimëve të vjetra lejojnë që filizat e rinj të rriten, duke rigjallëruar natyrën.
Ekspertët e përshkruajnë këtë situatë jo si një katastrofë, por si një “proces të pashmangshëm të ripërtëritjes ekologjike” të gjeografisë së rajonit.