Mbi 100 xhami në Britani hapën dyert për publikun gjatë fundjavës “Vizito Xhaminë”

Për të 11-in vit radhazi, Këshilli Mysliman i Britanisë (Muslim Council of Britain – MCB) ka organizuar nismën “Visit My Mosque” (“Vizito Xhaminë”), e cila gjatë fundjavës së 19 dhe 20 shtatorit i ka ftuar qytetarët të vizitojnë xhamitë lokale dhe të mësojnë më shumë rreth Islamit dhe myslimanëve në Britani.
Nisma është zhvilluar në një kohë kur, sipas organizatorëve, keqinformimi, islamofobia dhe incidentet e urrejtjes ndaj myslimanëve kanë qenë në rritje. Përmes kësaj fushate, MCB ka synuar t’u krijojë qytetarëve mundësinë të njihen drejtpërdrejt me besimin islam, mënyrën e jetesës së myslimanëve britanikë dhe vlerat që ata përfaqësojnë, duke krijuar hapësirë për dialog dhe biseda të drejtpërdrejta mbi fenë islame.
Gjatë fundjavës, vizitorët janë mirëpritur në xhami për vizita në ambientet e tyre, biseda dhe diskutime mbi tema të ndryshme që lidhen me Islamin dhe jetën e myslimanëve në Britani. Programi ka përfshirë gjithashtu pritje me çaj dhe ushqime tradicionale, ligjërata, aktivitete ndërfetare, ekspozita arti dhe punëtori me pjesëmarrjen e komuniteteve lokale.
Këtë vit, nisma është zhvilluar edhe në bashkëpunim me “Heritage Open Days”, duke u dhënë vizitorëve mundësinë të njihen jo vetëm me jetën fetare dhe komunitare, por edhe me historinë dhe trashëgiminë kulturore të lidhur me xhamitë në Britani.
Përveç më shumë se 100 xhamive pjesëmarrëse, 10 prej tyre kanë bashkëpunuar ngushtë me Këshillin Mysliman të Britanisë për të zhvilluar aktivitete më të larmishme dhe interaktive, me synimin që vizitorët të kenë një pasqyrë më të gjerë mbi jetën e myslimanëve britanikë.
Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit Mysliman të Britanisë, Dr. Wajid Akhter, ka thënë se njohja me komunitetet myslimane duhet të mbështetet te takimet dhe komunikimi i drejtpërdrejtë dhe jo vetëm te informacioni që njerëzit marrin në internet.
Sipas tij, çdo vit mijëra njerëz kanë hyrë për herë të parë në një xhami dhe, përmes takimeve me komunitetin, kanë krijuar një kuptim më të drejtpërdrejtë të jetës dhe vlerave të myslimanëve britanikë.
“Visit My Mosque” ka synuar të krijojë pikërisht këto mundësi për takim dhe dialog, duke i ftuar njerëzit të hyjnë në xhami, të bisedojnë dhe të njihen nga afër me besimtarët myslimanë.
Qytetarët kanë mundur ta gjejnë xhaminë pjesëmarrëse më të afërt përmes platformës së nismës “Visit My Mosque”, ku kanë mundur të shohin gjithashtu informacionet për aktivitetet e organizuara gjatë fundjavës. /mesazhi