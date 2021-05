Mbi 20 të vdekur si pasojë e sulmeve raketore në Gaza

Ushtria izraelite ka filluar sulme ajrore kundër caqeve të militantëve në Rripin e Gazës, pasi me raketa u qëlluan nga territori drejt Jerusalemit.

Ministria palestineze e shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi në Gaza tha se 20 vetë, përfshirë edhe fëmijët, kanë vdekur gjatë këtyre sulmeve, transmeton Klan Kosova.

Në Jerusalem, zjarri me raketa bëri që parlamenti i Izraelit të evakuohej derisa po dëgjonin sirenat. Tensionet midis Izraelit dhe Palestinezëve u thelluan ditët e fundit.

Sundimtarët e Hamasit të Gazës kishin kërcënuar të godisnin pasi qindra palestinezë u plagosën në përleshjet me policinë izraelite në Jerusalem të hënën. Izraeli tha se kishte vrarë të paktën tre militantë të Hamasit.

Burime të Hamasit i thanë BBC se një komandant i Brigadave Izzedine al-Qassam, Mohammed Abdullah Fayyad, ishte vrarë.

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se Hamasi kishte “kaluar vijën e kuqe” dhe se “konflikti aktual mund të vazhdojë për disa kohë”.

“Izraeli do të përgjigjet me forcë të madhe … ata që na sulmojnë do të paguajnë një çmim të rëndë”

Kohët e fundit janë zhvilluar përplasje të rënda, me më shumë se 300 palestinezë të plagosur në konfrontime me policinë izraelite jashtë xhamisë al-Aqsa të hënën.

Një marshim i planifikuar nga nacionalistët izraelitë që do të kalonte sot (10.05) nëpër zonat myslimane të qytetit të vjetër të Jerusalemit Lindor u ndërpre për shkak të frikës se mund të shkaktonin trazira. /tetovasot