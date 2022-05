Mbi 40 të plagosur si pasojë e tornadove në Gjermani – VIDEO

Shërbimet e motit në Gjermani kanë konfirmuar të shtunën në mëngjes se tri tornado kanë goditur landin North Rhine Westphalia.

Sipas tyre, tornadot janë regjistruar në Paderborn, Lippstadt dhe Lutmarsen.

Në Paderborn, 43 njerëz janë plagosur, ka thënë policia për agjencinë e lajmeve dpa.

Në mesin e tyre ka qenë edhe një person i plagosur seriozisht.

Policia ka thënë se është raportuar për dëme të mëdha në banesa dhe zona komerciale.

Sipas këtij institucioni, shumë kulme shtëpish janë shkatërruar dhe ka shumë drunj të shkulur nga toka.

Erërat e fuqishme janë raportuar edhe në pjesë tjera të Gjermanisë, duke përfshirë Bavarinë.

Edhe Republika Çeke ka raportuar për dëme të konsiderueshme si pasojë e erërave të fuqishme.

Sipas shërbimeve të motit në këtë shtet, shpejtësia e erërave ka shkuar në 130 kilometra në orë. /rel

NOW – Rare tornado rips through towns in North Rhine-Westphalia, Germany, during a heavy storm.pic.twitter.com/z8HBqXtoKc

— Disclose.tv (@disclosetv) May 20, 2022