Rreth fenomenit të perëndimorëve në ushtrinë izraelite
Portali britanik Declassified UK, i cili specializohet në monitorimin e politikës së jashtme britanike, agjencive ushtarake dhe të inteligjencës në të gjithë botën, ka zbuluar informacion se më shumë se dy mijë qytetarë britanikë shërbyen në ushtrinë izraelite gjatë gjenocidit izraelit në Gaza. Declassified UK e bazon këtë informacion në të dhënat e marra për herë të parë përmes një kërkese për Lirinë e Informacionit të paraqitur pranë autoriteteve izraelite.
Të dhënat u siguruan nga avokati Elad Man nga OJQ-ja Hatzlacha dhe u ndanë me Declassified.
Shifrat tregojnë se u rekrutuan 1,686 shtetas të dyfishtë britaniko-izraelit, së bashku me 383 individë që mbanin kombësi britanike, izraelite dhe të paktën një kombësi tjetër, duke i vendosur ata midis një grupi më të gjerë prej më shumë se 50,000 anëtarësh të ushtrisë izraelite me shtetësi të shumëfishta.
Ekspertët ligjorë i thanë gazetës Declassified se shifrat e reja ngritën shqetësime serioze, me Paul Heron të Qendrës Ligjore për Interes Publik (PILC) që tha se “nuk duhet të ketë pandëshkueshmëri aty ku provat e besueshme lidhin shtetasit britanikë me shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare”.
Ai shtoi: “Kur shtetasit me shtetësi të dyfishtë kanë shërbyer në njësi të përfshira në krime, autoritetet duhet të hetojnë menjëherë dhe, nëse provat arrijnë pragun, të arrestojnë dhe ndjekin penalisht si për çdo krim tjetër të rëndë”.
Michael Mansfield, një nga avokatët e përfshirë, tha se “shtetasit britanikë kanë një detyrim ligjor të mos jenë bashkëpunëtorë në krimet e kryera në Palestinë. Askush nuk është mbi ligjin”.
Fondacioni Hind Rajab (HRF) me seli në Belgjikë kohët e fundit ngriti një padi në një gjykatë amerikane duke kërkuar një hetim penal të shtetasit izraelit Adi Karni sipas Aktit të Krimeve të Luftës dhe Statutit të Gjenocidit, duke përmendur rolin e tij në shkatërrimin e infrastrukturës civile në Gaza dhe deklaratën e tij publike se “nuk ka civilë në Gaza”. /tesheshi