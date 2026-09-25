​Mblidhet sot për herë të parë Kryesia e Kuvendit të legjislaturës së 11-të

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e parë në kuadër të legjislaturës së 11-të.
Mbledhja është thirrur nga kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, dhe pritet të nisë në orën 11:00.
Sipas kalendarit zyrtar të Kuvendit, mbledhja do të mbahet në sallën C-301.
Kjo është mbledhja e parë e Kryesisë pas konstituimit të legjislaturës së 11-të.
Kuvendi ishte shpallur i konstituuar më 13 shtator, pas zgjedhjes së nënkryetarëve. Pozita e nënkryetarit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës kishte mbetur e paplotësuar.
Albulena Haxhiu ishte zgjedhur kryetare e Kuvendit më 9 shtator, me 62 vota për, 16 kundër dhe 13 abstenime.
Mbledhja e sotme vjen pas zhvillimeve lidhur me procesin e konstituimit të Kuvendit dhe kërkesës së PDK-së drejtuar Gjykatës Kushtetuese.