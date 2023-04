Mbretëria e Bashkuar dhe Polonia nënshkruan marrëveshjen ushtarake prej 2,3 miliardë dollarësh

Mbretëria e Bashkuar dhe Polonia ranë dakord për një marrëveshje të konsiderueshme të eksportit të raketave prej 2,3 miliardë dollarë sipas së cilës një sistem britanik i mbrojtjes ajrore do të zbatohet në Poloni, transmeton Anadolu.

Marrëveshja do të kompletohet nga MBDA, një kompani në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa do të ofrojë aftësi të avancuara të mbrojtjes ajrore me bazë tokësore për të mbrojtur Poloninë për shumë vite në vijim.

Mbretëria e Bashkuar do të sigurojë raketa anti-ajrore CAMM për 22 bateri polake të mbrojtjes ajrore.

Marrëveshja gjithashtu do të krijojë vende pune në Mbretërinë e Bashkuar dhe do të forcojë marrëdhëniet midis dy vendeve, duke përfaqësuar një nga marrëveshjet më të mëdha dypalëshe evropiane të mbrojtjes ajrore të këtij lloji brenda NATO-s.

“Ne kemi luajtur një rol vendimtar në forcimin e mbrojtjes euroatlantike që nga pushtimi barbar i Putinit në Ukrainë dhe kjo marrëveshje historike midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Polonisë është një shembull tjetër se si, së bashku me aleatët tanë, ne jemi të përkushtuar të mbrojmë sigurinë tonë për brezat që vijnë”, tha kryeministri britanik Rishi Sunak në një deklaratë.

“Përveç forcimit të mbrojtjes ajrore evropiane, kjo marrëveshje prej 2,3 miliardë dollarë do të mbështesë gjithashtu vende punë me aftësi të larta në të dy vendet, duke përmbushur premtimin tim për të rritur ekonominë dhe duke krijuar vende pune dhe mundësi më të paguara në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar”, shtoi ai.