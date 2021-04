Mbretëria e Bashkuar ka prioritet vaksinimin e gjithë popullsisë së saj

Britania do të përqëndrohet në vaksinimin e të gjithë popullsisë së saj të rritur përpara se të mund të sigurojë ndonjë vaksinë të tepërt në vendet e tjera, të tilla si fqinji i saj i ngushtë Irlanda, tha të martën ministri britanik i Biznesit, Kwasi Kwarteng.

Më shumë se 30 milion; britanikë kanë marrë vaksinat e tyre të para COVID-19 në përhapjen më të shpejtë të vaksinave në Evropë, me synimin për të ofruar të shtëna për të gjithë të rriturit deri në fund të korrikut.

Sidoqoftë, Britania e ka gjetur veten të përfshirë në një grindje publike me Bashkimin Evropian, ku programi i vaksinimit ka qenë shumë më i ngadaltë, lidhur me furnizimin e dozave, shkruan “Reuters”, përcjell albinfo.ch.