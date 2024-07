Mbreti Karl III emëron Keir Starmer si kryeministër të vendit

Keir Starmer është emëruar zyrtarisht si kryeministër nga Mbreti Karl në Buckingham Palace pas një fitoreje dërrmuese në zgjedhjet e përgjithshme të djeshme në Mbretërinë e Bashkuar.

Kryeministri Keir Starmer është larguar nga Buckingham Palace për të shkuar në Downing Street.

Ai u shoqërua nga bashkëshortja e tij.

Partia Laburiste i dha fund qeverisjes 14-vjeçare nga Partia Konservatore. Laburistët e qendrës së majtë i kanë fituar shumicën dërrmuese në Parlamentin britanik, që përbëhet prej 650 vendesh, ndërsa Partia Konservatore e Rishi Sunakut e ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e vet.

Britania ka përjetuar disa vite të trazuara, pjesërisht për fajin e konservatorëve, që kanë shkaktuar pesimizëm në mesin e shumë votuesve për të ardhmen e vendit të tyre.

Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, pasuar nga pandemia e COVID-19 dhe pushtimi rus i Ukrainës i dhanë goditje të rënda ekonomisë, ndërsa festat që shpërfillën rregullat e izolimit, të organizuara nga kryeministri i atëhershëm Boris Johnson dhe stafi i tij, shkaktuan zemërim të gjerë. /abcnews

🚨 BREAKING: Keir Starmer’s first speech as Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/FWPT3gerdI

— Politics UK (@PolitlcsUK) July 5, 2024