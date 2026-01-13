Mbyllen aeroportet në disa qytete evropiane për shkak të akullit

Aeroportet në disa qytete evropiane janë detyruar të mbyllen ndërsa fluturimet janë ndërprerë, pasi moti i akullt krijoi kushte të rrezikshme në pista, transmeton Anadolu.
Aeroportet në Budapest të Hungarisë, Bratislavë të Sllovakisë dhe Vjenë të Austrisë u mbyllën përkohësisht sot në mëngjes për shkak të akullit, sipas raportimeve të mediave lokale.
“Në Vjenë, një shtresë e trashë akulli u formua në pista dhe pavarësisht përpjekjeve të përsëritura për ta pastruar atë, vazhdoi të ngrinte përsëri”, tha një zëdhënës i aeroportit. Si rezultat, fluturimet devijoheshin në aeroporte të tjera.
Aeroporti i Pragës tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X se po operonte në një “modalitet shumë të kufizuar”. Aeroporti i Bratislavës u detyrua të mbyllej përkohësisht për shkak të kushteve të akullta, megjithëse fluturimet pritej të rifillonin më vonë gjatë ditës.
Aeroporti i Budapestit tha se pezulloi fluturimet për shkak të shqetësimeve të sigurisë që lidhen me motin. Ai paralajmëroi se pritej vonesa gjatë gjithë ditës, me mbërritje të kufizuara ndërsa stafi punonte për të shkrirë akullin në pistën kryesore.
Në Mbretërinë e Bashkuar, kushtet dimërore shkaktuan paralajmërime për motin. Zyra Meteorologjike ka lëshuar paralajmërim të verdhë për akull që mbulon pjesën më të madhe të Skocisë perëndimore dhe veriore nga e marta deri të mërkurën.
Një numër alarmesh dhe paralajmërimesh për përmbytje mbeten në fuqi pas stuhisë “Goretti”.