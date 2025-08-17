“Me butësi afron, me ashpërsi largon”

Hyri në xhami dhe pa dashje, i cingëroi telefoni me një këngë.
Besimtarët dhe imami iu vërsulën:
“Nuk po respekton shtëpinë e Zotit?!
“Si mund ta kesh në telefon një kesi lloj muzike?”, e shume fjalë të ashpëra…
Që nga ai ditë, ai nuk u kthye më…
Më pas shkoi në një kafene. Aty, pa dashje, i ra koka e çibukut dhe qymyri ra përdhe. Pronari i kafenesë iu afrua me buzëqeshje:
“S’ka problem, vëlla, mos u ndjej keq, e rregullojmë prap!”
Që nga ajo ditë, ai u bë klient i rregullt i kafenesë.
🌹Jepni lajme të mira e mos i largoni njerëzit; këshilloni me butësi e mos turpëroni; lehtësoni e mos vështirësoni.
Hoxhë Halil Avdulli