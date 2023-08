Me dite qe nuk dinë !

Dituri e madhe.

Di qe nuk di, kur e ka thene Sokrati, ju ka thene tjereve se, ai eshte i vetedijshem qe shume gjera nuk i di.

Kurse” filozofi” yne, sa larg eshte nga Sokrati.

Se, ky dhe shume si ky, nuk dine qe nuk dine !

E keni pa se sa shume here flet per gjera qe fare nuk i di.

Dhe del qesharak.

Se as nuk eshte i vetedijshem qe nuk i di!

Prandaj edhe Sokrati eshte quajtur i Ditur, ne krahasim me ata tjeret te cilet nuk kane dite qe nuk dine!

Nga: Ubejd Gashi