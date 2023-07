Me shalqi kundër kolesterolit

Ekspertët thonë se shalqiri është një frut, i cili nuk duhet të mungojë gjatë konsumimit të përditshëm.

Kjo për shkak se shalqiri është i mbushur me vitamina, proteina dhe kolagjen, të cilat ndihmojnë në hidratimin e lëkurës dhe rigjenerimin e saj.

Gjithashtu ngjyruesi i tyre është një antioksidant i fuqishëm, “Lycopene”, që përmirëson funksionin e enëve të gjakut dhe ul nivelin e kolesterolit në gjak.

Gjithnjë e më shumë studime tregojnë se “Lycopene”, përbërësi ngjyrues i shalqirit, ndihmon në shkatërrimin e qelizave të hershme të kancerit.

Doktori britanik Sam Christie thotë “Duhet të konsumojnë ushqim të pasur me Lycopene, sepse ky përbërës ul rrezikun e sëmundjeve me rreth 20%. Për përfitim maksimal, zgjidhni një shalqi shumë të pjekur dhe me ngjyrë të kuqe të ndezur”.