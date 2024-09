Media iz’raelite: Zjarre në Iz’raelin verior pas lëshimit të raketave nga Libani

Disa zjarre shpërthyen sot në vendbanimin verior izraelit Kiryat Shmona, pasi raketa u lëshuan nga Libani, transmeton Anadolu.

Gazeta Yedioth Ahronoth tha se raketa të shumta ranë në territorin izraelit në zonën Kiryat Shmona.

Ajo tha se disa zjarre shpërthyen në zonë si rezultat i goditjeve.

Pak para sulmit, sirenat u dëgjuan në Kiryat Shmona dhe vendbanimet përreth, duke përfshirë Beit Hillel, HaGoshrim, Tel Hai, Misgav Am dhe Kfar Giladi, duke paralajmëruar banorët për raketat.

Izraeli mbetet në gatishmëri të lartë në pritje të një përgjigjeje nga Hezbollahu pas shpërthimeve të pajisjeve “pager” të martën, të cilat rezultuan në 12 të vdekur dhe më shumë se 2.700 të plagosur.

Grupi libanez i rezistencës ka fajësuar Izraelin se qëndron pas sulmit, por Tel Avivi nuk e ka marrë përgjegjësinë.

Anadolu raportoi sot shpërthime të reja të pajisjeve të komunikimit në Bejrutin jugor dhe qytete të tjera jugore, duke shkaktuar lëndime shtesë dhe duke u vënë zjarrin makinave dhe apartamenteve të banimit.

Tre persona u vranë nga ato shpërthime, sipas Agjencisë së Lajmeve të Libanit.

Hezbollah launched 15 rockets, most were intercepted some fell in open area causing a significant fire on the side of the road in Northern Israel pic.twitter.com/mdvQ4rQpn0

— Open Source Intel (@Osint613) September 12, 2024