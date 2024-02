Mënyrat e ndryshme se si mund ta përdorni limonin për t’i gëzuar efektet shëndetësore që i sjell

Limonët kanë veti antibakteriale dhe antivirale, ndërkaq aroma e tyre në mënyrë efikase e trajton edhe depresionin.

Limonët janë të pasur me antioksidantë, hekur, krom, magnez, vitaminë C, E, A, etj.

¼ filxhan lëng limoni përmban 31% të marrjes së rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 3% folat, 2% kalium dhe së bashku rreth 13 kalori sipas World’s Healthies Foods. Ndërsa një limon i papërpunuar përmban 139% të vitaminës C në rekomanduar dhe 22 kalori gjatë ditës.

Një limon pa lëvore përmban përafërsisht:

– 24 kalori

– 7.8 gramë karbohidrate

– 0.9 gramë proteinë

– 0.3 gramë yndyrë

– 2.4 gramë fibra

– 44.5 miligramë vitaminë C

– 116 miligramë kalium

– 0.5 miligramë hekur

– 0.1 miligramë vitaminë B6

Ndër tjerash limonët përmbajnë sasi të vogël të acidit folik, acidit pantoetnik, kalciumit, magnezit, etj.

Lëngu limonit e pastron skalpin dhe i trajton problemet e lëkurës si aknet dhe shenjat tjera. Për ta zbutur lëkurën vrazhdë në gjunjë dhe bërryla, vetëm fërkojeni gjysmë limoni në zonat e prekura.

Limoni e freskon frymëmarrjen, i zbardhon dhëmbët dhe i eliminon gurët në veshka. Lëngu i limonit ndihmon edhe në sistemin e tretjes dhe është ilaç potencial për trajtimin e artritit dhe reumatizmit.

Nëse i preni disa limonë dhe i mbanë në dhomë gjatë natës, ata do ta pastrojnë ajrin nga toksinat dhe do t’jua përmirësojnë kualitetin e gjumit. Veç kësaj, jua zgjidhin edhe problemet me alergji, grip dhe astma.