Mercedes hoqi dorë nga ideja e një motori të vogël me dy cilindra në klasën S

A mund ta imagjinoni një motor të vogël benzinë me dy cilindra në një veturë të klasit S?

Dikush në Mercedes erdhi me këtë ide. Sigurisht, motori i vogël me dy cilindra 1.0 nuk do të drejtonte drejtpërdrejt sedanin e madh, por do t’i jepej roli i të ashtuquajturit varg-zgjerues.

Dhe surprizat nuk mbarojnë me kaq sepse ai motor duhej të luante rolin e një gjeneratori në Mercedes EQS, një nga veturat elektrike më prestigjioze sot dhe një model që shumë e shohin si një version elektrik të klasës S.

Informacionet e fundit thonë se Mercedes tashmë ka bërë testimin e prototipit, por përfundimisht ka hequr dorë. Autocar i Britanisë citon një burim të paidentifikuar nga Mercedes, i cili pretendon se marka luksoze gjermane nuk po ndjek më automjete elektrike me një gamë të gjerë. Ata e konsiderojnë atë një “teknologji kalimtare” që është e shtrenjtë për t’u prodhuar dhe që sjell vetëm përfitime minimale.

EQS thuhet se kishte një version me dy cilindra të motorit me katër cilindra “M254” 2.0 me një sistem shkarkimi të montuar në pjesën e përparme të makinës. Fuqia vinte nga një motor elektrik i pasmë 268 kuaj fuqi, duke marrë energji nga një bateri litium-jon e ndërtuar në dysheme.

Do të ishte interesante të dinim se sa peshonte prototipi me motorin shtesë të benzinës dhe rezervuarin e karburantit. Gjegjësisht, EQS tashmë peshon mbi 2500 kg. Për të mos përmendur çmimin.

Si kujtesë, EQS u ridizajnua së fundmi. Përveç marrjes së një fascie të përparme të modeluar sipas klasës S, modeli i rinovuar mori gjithashtu një bateri me një kapacitet më të madh, dhe kështu një gamë më të madhe.