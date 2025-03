Mercedes konfirmon planet për një gjeneratë të re S-Class

Edhe pse Mercedes ka konfirmuar tashmë një gjeneratë të ardhshme S-Class me motorë me djegie dhe sisteme elektrike, modeli aktual nuk ka marrë ende përditësimin e tij.

Ndërsa modeli i ri do të dalë në treg në vitin 2026 kur ai kryesor të marrë një përditësim të madh.

Marka luksoze gjermane ndau lajmin si pjesë e një njoftimi më të gjerë se si planifikon të kthehet në “rrugën e duhur” pas një rënie të shitjeve në 2024.

Vitin e kaluar, CEO i Mercedes, Ola Kallenius foli shkurtimisht për modelin e rifreskuar, duke thënë se kompania “investoi shumë në përditësimin e modelit të motorit të ri me djegie S-Class”.

Disa nga investimet mund të kenë të bëjnë me motorët me karburante.

Në anën tjetër të linjës, marka po e fillon këtë vit me gjeneratën e tretë CLA, të kompletuar me motorë me djegie dhe energji elektrike.

Mercedes gjithashtu konfirmoi planet për versione thjesht elektrike të GLC dhe C-Class.

Është interesante se nuk i referohet këtyre modeleve si EQC SUV dhe EQC.

Ndryshe, prodhuesi i njohur synon të prodhojë dhjetëra vetura tjera nga tani deri në fund të vitit 2026.