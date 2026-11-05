Audi zbulon modelet që planifikon t’i prodhojë në SHBA

Audi po përgatitet të prodhojë SUV-të e saj më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, përmes një fabrike të re me vlerë 4 miliardë dollarë në shtetin e Xhorxhias. Ndërtimi pritet të nisë në vitin 2027, ndërsa prodhimi planifikohet të fillojë në fillim të viteve 2030. Investimi ende duhet të miratohet nga organet përkatëse të Volkswagen Group.
Fabrika, e cila do të ndërtohet pranë qytetit Macon, pritet të ketë kapacitet prodhimi deri në 200 mijë automjete në vit dhe të krijojë rreth 4,500 vende pune. Drejtori ekzekutiv i Audi-t, Gernot Döllner, zbuloi në një intervistë për Automotive News se modelet Q7, Q8 dhe Q9 do të përbëjnë bazën e gamës së prodhimit në Xhorxhia.
Vendimi lidhet me rëndësinë e tregut amerikan për SUV-të luksoze, ku Audi konkurron me markat gjermane BMW dhe Mercedes-Benz, si dhe me prodhuesit vendas Cadillac dhe Lincoln. Modeli i ri Q9, në veçanti, synon të rivalizojë SUV-të e mëdha luksoze si BMW X7 dhe Mercedes-Benz GLS, duke i mundësuar Audi-t të forcojë praninë në këtë segment.
Megjithatë, deri në fillimin e prodhimit në SHBA, modelet mund të pësojnë ndryshime të rëndësishme. Audi ka prezantuar tashmë gjeneratën e ardhshme të Q7 dhe modelin e parë Q9, por deri në fillim të viteve 2030 këto automjete mund të kenë kaluar përditësime në mes të ciklit të tyre të prodhimit. Deri atëherë, të dy modelet do të vazhdojnë të prodhohen në fabrikën e Bratislavës, në Sllovaki.
E njëjta gjë vlen edhe për Q8, modeli SUV me siluetë të stilit kupe, për të cilin Audi ka konfirmuar se do të ketë një gjeneratë të dytë. Ky model do të prodhohet në fabrikën e re amerikane, ndërsa deri në atë kohë do të vijë nga Bratislava. Gjenerata e re nuk është prezantuar ende, por Döllner ka deklaruar se do të zbulohet në një të ardhme jo shumë të largët. Sipas raportimit, vazhdimi i Q8 nuk ishte pjesë e planeve fillestare, por drejtuesit e rinj të kompanisë ndryshuan strategjinë.
Modelet më të vogla të familjes Q do të vazhdojnë të importohen nga vende të tjera. Q5 për tregun amerikan do të vijë nga fabrika e Audi-t në San José Chiapa të Meksikës, ndërsa prodhimi i Q3 për SHBA-në do të vazhdojë në Győr të Hungarisë, të paktën gjatë fazës fillestare të funksionimit të fabrikës në Xhorxhia. Mundësia që Q3 të prodhohet më vonë edhe në SHBA nuk është konfirmuar.
Fabrika e re nuk pritet të prodhojë SUV plotësisht elektrikë. Q7, Q8 dhe Q9 do të pajisen me motorë me djegie të brendshme, ndërsa në plan përfshihen edhe versione hibride me karikim nga jashtë. Ndërkohë, motori V6 me naftë, i ofruar në Evropë, nuk pritet të jetë pjesë e gamës amerikane, veçanërisht pas skandalit Dieselgate.
Të gjitha automjetet e prodhuara në Xhorxhia do të mbajnë logon me katër unazat, pasi fabrika do t’i kushtohet ekskluzivisht markës Audi. Rreth gjysma e prodhimit pritet të destinohet për tregun amerikan.
Sipas Döllner, drejtuesit e kompanisë shqyrtuan edhe mundësinë e përdorimit të fabrikës së Volkswagen-it në Chattanooga, Tenesi, si dhe të uzinës së ardhshme të Scout Motors në Blythewood, Karolina e Jugut. Në fund, megjithatë, Audi vendosi të ndërtojë një fabrikë të re nga fillimi.
Investimi synon të zgjerojë praninë e Audi-t në Amerikën e Veriut dhe të ulë varësinë nga automjetet e importuara, të cilat janë ekspozuar ndaj tarifave doganore. Aktualisht, marka furnizon klientët amerikanë kryesisht me automjete të prodhuara në Evropë dhe Meksikë, ndërsa barrierat tregtare kanë ushtruar presion mbi financat e Volkswagen Group.
Prodhimi lokal pritet ta ndihmojë Audi-n të shmangë tarifat që zbatohen ndaj automjeteve të përfunduara të importuara. Përfitimi përfundimtar, megjithatë, do të varet edhe nga vendi i origjinës së pjesëve, zinxhirët e furnizimit dhe rregullat tregtare që do të jenë në fuqi kur fabrika të nisë punën.
Për Audi-n, objektivi është të prodhojë SUV-të e mëdha luksoze më pranë klientëve amerikanë dhe të forcojë konkurrencën në një treg ku prodhimi vendas po merr gjithnjë e më shumë rëndësi. Nëse plani realizohet, fabrika në Xhorxhia do të bëhet një nga qendrat kryesore të prodhimit të markës në Amerikën e Veriut.
Megjithatë, projekti nuk është ende përfundimtar. Investimi prej 4 miliardë dollarësh duhet të marrë miratimin e bordit mbikëqyrës të Volkswagen Group. Döllner shprehu besimin se miratimi do të jepet deri në fund të vitit, duke hapur rrugën për krijimin e një baze të mirëfilltë prodhimi të Audi-t në Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/