Microsoft ofron largime vullnetare për rreth 60 mijë punonjës për të ulur kostot

Microsoft ka nisur një program të largimit vullnetar për rreth 60 mijë punonjës, në një përpjekje për të frenuar kostot dhe për të financuar investimet e mëdha në inteligjencën artificiale. Oferta përfshin më shumë se një të katërtën e fuqisë punëtore globale të kompanisë, e cila po shpenzon shuma të mëdha për qendra të të dhënave dhe çipa të avancuar për zhvillimin e AI-së.
Sipas një burimi të njohur me çështjen, i cili foli për Reuters në kushte anonimiteti, programi do të jetë i hapur për punonjës të disa njësive, përfshirë ekipet që merren me përvojat e inteligjencës artificiale, Copilot, financat, burimet njerëzore, Xbox dhe Windows + Devices. Ndërkaq, sektorë si marketingu, biznesi komercial dhe siguria nuk do të përfshihen në këtë ofertë.
Drejtoresha për personelin në Microsoft, Amy Coleman, tha në një memo drejtuar stafit se programi u jep punonjësve që po mendojnë për një të ardhme jashtë kompanisë mundësinë ta bëjnë këtë kalim me mbështetjen e saj. Sipas saj, oferta u krijon gjithashtu organizatave pjesëmarrëse një mënyrë shtesë për ta përshtatur fuqinë punëtore me nevojat që po ndryshojnë.
Microsoft kishte gjithsej 223 mijë punonjës me orar të plotë në mbarë botën më 30 qershor 2026, sipas raportit vjetor të kompanisë. Programi i ri do të jetë i kufizuar në kohë dhe vullnetar, ndërsa do të zbatohet për punonjësit e kualifikuar në ekipet pjesëmarrëse në Kanada, Indi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, në nivelin 70 dhe më poshtë.
Kompania tha se programi mbështetet në përvojën e fituar nga një skemë e mëparshme e pensionimit vullnetar. Punonjësit që plotësojnë kushtet pritet të marrin detajet e ofertës brenda disa orësh nga njoftimi.
Gjigantët e teknologjisë po investojnë qindra miliarda dollarë në infrastrukturën e inteligjencës artificiale, ndërsa investitorët po kërkojnë prova se këto shpenzime do të sjellin kthime të mjaftueshme. Microsoft ka parashikuar shpenzime kapitale prej 175 miliardë dollarësh për vitin kalendarik 2026. Kompania pritet të publikojë rezultatet financiare për tremujorin e parë pas mbylljes së tregjeve të mërkurën.
Ky nuk është programi i parë i këtij lloji nga Microsoft. Në fillim të vitit, kompania ofroi largime vullnetare për rreth 7% të fuqisë së saj punëtore në SHBA, ose afërsisht 9 mijë punonjës.
Në korrik, Microsoft njoftoi gjithashtu shkurtimin e 4,800 vendeve të punës, rreth 2.1% e fuqisë punëtore globale, si pjesë e ristrukturimit të biznesit të lojërave Xbox. Plani përfshinte edhe largimin nga deri në pesë studio lojërash, me synimin për të përmirësuar kthimin nga investimet e bëra ndër vite në këtë sektor.
Lajmi për ofertën e re u raportua fillimisht nga Business Insider. Ndërkohë, aksionet e Microsoft, të cilat janë rritur rreth 10% që nga fillimi i vitit, shënuan një rritje prej afërsisht 1% të hënën.