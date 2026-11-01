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Robotët humanoidë garojnë në një ndeshje futbolli në Romë

Robotët humanoidë u përballën në finalen e kategorisë së mesme të turneut italian RoboCup Humanoid Open të futbollit.

Dhe gara thuhet se u zhvillua mes ekipeve të robotikës humanoide HULKs, nga Universiteti i Teknologjisë i Hamburgut, dhe whIRLwind Amsterdam.

Ajo u zhvillua gjatë aktivitetit Maker Faire Rome – The European Edition, në Romë të Italisë.

Që nga viti 1997, RoboCup përdor futbollin për të avancuar kërkimet në fushën e inteligjencës artificiale të mishëruar, vizionit kompjuterik dhe robotikës autonome.

Teknologjitë e zhvilluara përmes këtij konkursi po gjejnë zbatim edhe në fusha të tilla si operacionet e shpëtimit dhe logjistika.

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