Robotët humanoidë garojnë në një ndeshje futbolli në Romë

Robotët humanoidë u përballën në finalen e kategorisë së mesme të turneut italian RoboCup Humanoid Open të futbollit.
Dhe gara thuhet se u zhvillua mes ekipeve të robotikës humanoide HULKs, nga Universiteti i Teknologjisë i Hamburgut, dhe whIRLwind Amsterdam.
Ajo u zhvillua gjatë aktivitetit Maker Faire Rome – The European Edition, në Romë të Italisë.
Që nga viti 1997, RoboCup përdor futbollin për të avancuar kërkimet në fushën e inteligjencës artificiale të mishëruar, vizionit kompjuterik dhe robotikës autonome.
Teknologjitë e zhvilluara përmes këtij konkursi po gjejnë zbatim edhe në fusha të tilla si operacionet e shpëtimit dhe logjistika.