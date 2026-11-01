Ballina Auto 876 kuaj fuqi dhe luks maksimal, zubulohet Bentley Torcal First Edition

876 kuaj fuqi dhe luks maksimal, zubulohet Bentley Torcal First Edition

Bentley prezanton Torcal First Edition, SUV-në e re elektrike që vjen me 876 kuaj fuqi dhe përshpejtim nga 0 në 100 km/h për vetëm 2.9 sekonda.

Shpejtësia maksimale arrin rreth 261 km/h.

Modeli dallohet për rrotat, detajet prej fibrash karboni dhe elementet ekskluzive të dizajnit, që i japin një pamje sportive dhe elegante.

Në brendësi, Bentley ofron ulëse luksoze me mundësi të gjera personalizimi, materiale cilësore dhe pajisje të avancuara për komoditetin e pasagjerëve.

Ndër veçoritë kryesore janë dyert me hapje elektrike, çatia speciale dhe sistemi audio Naim for Bentley me 28 altoparlantë dhe fuqi prej 1,780 vatësh.

First Edition pozicionohet si versioni më i fuqishëm dhe më i pajisur i gamës, duke kombinuar performancën elektrike me luksin karakteristik të Bentley-t.

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