Shefi i Ferrarit vlerëson Teslan fluturuese: 10/10

Benedetto Vigna, CEO i Ferrarit, ka vlerësuar me notën 10 nga 10 teknologjinë dhe prezantimin e Tesla Roadster-it të ri, duke përgëzuar kompaninë amerikane për inovacionin dhe guximin.
Gjatë një interviste, Vigna deklaroi: “Si evropian, ju falënderoj që na treguat se edhe në një botë të vjetër mund të vazhdohet të inovohen gjërat dhe të guxohet”.
Prezantimi i Roadster-it u zhvillua në Teksas, ku Tesla demonstroi manovra spektakolare me ndihmën e teknologjisë së lidhur me SpaceX.
Kompania synon që modeli i ri të dalë në treg në vitin 2028, megjithëse afati mbetet objektiv.
Vigna vlerësoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me ekspertë të jashtëm të dizajnit, duke e krahasuar këtë qasje me projektin elektrik të Ferrarit, Luce, i zhvilluar në bashkëpunim me studion LoveFrom të Jony Ive.