Mercedes po sjell një bateri të re

E zhvilluar në partneritet me Mercedes-Benz, bateria e re e elektrolitit të ngurtë të Factorial, e quajtur Solstice, arrin një densitet të lartë energjie që mund të rrisë diapazonin deri në 80 për qind duke mundësuar një proces prodhimi të baterive më të qëndrueshme, me efikasitet energjetik dhe me kosto efektive.

Bateritë Solstice pritet të jenë të disponueshme për klientët deri në fund të dekadës.

Solstice duhet të arrijë një densitet të jashtëzakonshëm energjie deri në 450 Wh/kg, që është pothuajse dyfishi i qelizave nikel-kobalt-mangan të Tesla-s të instaluara në Modelin Y, të cilat kanë një densitet të vlerësuar energjie prej rreth 272-296 Wh/kg.

Bateria përfshin një dizajn të ri katodë të thatë për prodhim më efikas dhe të qëndrueshëm.

Bateria u zhvillua në bashkëpunim me Mercedes-Benz si pjesë e një partneriteti të përhershëm.

Dendësia e lartë e energjisë e Solstice mund të zgjerojë diapazonin duke reduktuar ndjeshëm peshën e automjetit dhe duke rritur efikasitetin e automjetit.

Sistemi i elektrolitit të ngurtë me bazë sulfide zgjidh gjithashtu problemet e sigurisë, pra minimizon rrezikun e zjarrit.

Pritet gjithashtu një nevojë e reduktuar për sistemet e ftohjes në bateri, gjë që do të reduktojë kostot.