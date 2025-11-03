Mercedes prezanton maskën e ndriçuar

Mercedes-Benz bëri një ndryshim të rëndësishëm në dizajnin e tij, duke prezantuar një maskë të ndriçuar të paraqitjes së re që do të shfaqet në të gjitha modelet e reja të markës.
Kjo maskë, e cila është parë për herë të parë në modelin elektrik GLC, do të shfaqë animacione si “mirëseardhje” dhe do të krijojë një lidhje emocionale me përdoruesin.
Sipas Gordën Wagerit, shefi i dizajnit në Mercedes-Benz, ky element nuk është vetëm estetik, por një pjesë integrale e zhvillimit të gjuhës vizuale të markës.
Ai thekson se ky ndryshim është një hap drejt një identiteti më të qartë dhe më të avancuar teknologjik për markën.
Për më tepër, Wagener shpjegon se ky dizajn është i frymëzuar nga tradita e markës, duke ruajtur elemente të njohura si ylli i Mercedes-Benz, i cili mbetet një pjesë kyçe e identitetit të markës.
Ky ndryshim i dizajnit është pjesë e një faze të re për Mercedes-Benz, ku teknologjia dhe emocionet e përdoruesit janë të integruara në mënyrë më të thellë në përvojën e përdoruesit.