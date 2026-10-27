Mesazh nga Kajro për huthinjtë nën tërbim

Parlamenti egjiptian miraton ndihmën ushtarake për Arabinë Saudite
Parlamenti i Egjiptit ka autorizuar presidentin Abdul Fattah al-Sisi të ofrojë mbështetje ushtarake për Arabinë Saudite, ndërsa sulmet nga rebelët huthinj të Jemenit, të cilët janë të afërt me Iranin, shtohen.
Dhoma e Përfaqësuesve, e kryesuar nga Hisham Badawi, miratoi mandatin në një votim të hënën.
Një deklaratë nga parlamenti, e ndarë me Reuters nga anëtarët e tij, tha se Al-Sisi ishte i autorizuar të merrte masa “të nevojshme” për të ndihmuar Arabinë Saudite të mbrohej nëse Riadi kërkon ndihmë.
Vendimi hap derën për një përfshirje më të drejtpërdrejtë të Egjiptit në konfliktin që ka përfshirë Gjirin dhe Detin e Kuq në javët e fundit.
Nawaf Obaid, një bashkëpunëtor i lartë vizitor në King’s College London, i tha Al Jazeera-s se zyrtarët sauditë donin siguri se Egjipti do ta mbështeste mbretërinë nëse i kërkohej.
Miratimi, tha ai, është një mesazh nga Kajro se do të “jetë atje”, por mbetet e paqartë se çfarë lloj ndihme mund të kërkojë Riadi dhe si do ta ofrojë Egjipti atë.
Vendimi vjen pas sulmeve të huthinjve në aeroportin ndërkombëtar të Riadit dhe në objektet e kompanisë shtetërore saudite të naftës Aramco, të cilat ndërprenë fluturimet dhe eksportet e naftës.
Grupi i armatosur Huthi, i cili kontrollon kryeqytetin e Jemenit, Sanaa, po lufton kundër një koalicioni të udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.
Luftimet intensifikohen
Luftimet janë intensifikuar në javët e fundit, duke thelluar një krizë humanitare që tashmë ka shkatërruar Jemenin.
Al-Sisi tha të mërkurën se çdo veprim ushtarak egjiptian do të kufizohej në mbrojtjen e territorit dhe kufijve saudit, jo në nisjen e një sulmi ndaj Jemenit.
Ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty tha pas një vizite në Riad të mërkurën se Kajro ende favorizon një zgjidhje diplomatike.
Vota erdhi pas bisedimeve parlamentare me dyer të mbyllura dhe një shtyrjeje të mëparshme të një vendimi për të miratuar ndihmën ushtarake për Arabinë Saudite, një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomikë të Egjiptit.
Kushtetuta e Egjiptit kërkon mbështetjen e dy të tretave të ligjvënësve përpara se të dërgojë trupa jashtë vendit për misione luftarake.
Egjipti gjithashtu ka një interes të drejtpërdrejtë në sigurinë e Detit të Kuq. Sulmet e rebelëve huthinj pranë Ngushticës Bab el-Mandeb, një rrugë kyçe transporti detar për në dhe nga Kanali i Suezit, kanë ndërprerë transportin detar dhe kanë ulur të ardhurat e kanalit.
Egjipti iu bashkua fushatës së mëparshme të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen në vitin 2015, kryesisht duke dërguar forca detare për të siguruar korridoret detare.
Kajro nuk ka nisur një operacion të madh ushtarak tokësor jashtë kufijve të saj që nga Lufta e Gjirit në vitin 1991.
Al-Sisi u takua gjithashtu me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në Kajro të hënën, duke diskutuar tensionet rajonale dhe përpjekjet për paqe.
Sipas presidencës egjiptiane, Guterres vlerësoi përpjekjet e Kajros për të parandaluar përshkallëzimin në Gjirin dhe tha se diplomacia mund të ndihmojë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi programin bërthamor të Iranit dhe sigurinë detare.
Në një postim në platformën X të hënën, Guterres bëri thirrje për “përmbajtje maksimale”, duke paralajmëruar se luftimet e mëtejshme mund të dalin jashtë kontrollit. /tesheshi.com/