Mesazhi i Kurtit për 2026-n: Buxheti, paga e 13-të dhe ligji për çmimet tavan

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, me një video të publikuar në profilin e tij në Facebook i k auruar qytetarët e Kosovës për Vitin e Ri 2026-të.

Ai i falënderoi ata për besimin për shërbim edhe për katër vitet e ardhshme.

Kurti tha se me formimin e qeverisë, “pa humbur kohë, do të bëhet miratimi i buxhetit, miratimi i ligjit për çmimet tavan, pagën e 13-të për shërbyesit civil, heqjen e kufizimit të punësimit për veteranët e UÇK-së, pakon për përballje me inflacionin…etj”, shkroi ai në Facebook.

Ai foli edhe për përballjen e vendit me katër palë zgjedhje gjatë 2025-ës, duke theksuar se kaluan “pa incidente e me rezultate të pranuara nga të gjithë”.

“Kosova më nuk ka nevojë ta kalojë testin e demokracisë”, u shpreh kreu i LVV-së.

Kurse, në përshkrim të videos Kurti ka shkruar;

“Gëzuar 2026-ta! Ju uroj mbrëmje të këndshme, kremtim të paharrueshëm, me familjen dhe miqtë. Jam zotuar para jush për siguri dhe begati. Ju siguroj një vit të ri të sigurt dhe të begatë”.

