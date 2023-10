Në mediet ndërkombëtare është duke qarkulluar lajmi i një rikthimi të mundshëm të Lionel Messit te Barcelona në formë huazimi.

Këtë situatë e ka sqaruar trajneri i Inter Miami, Gerardo Martino, i cili në një konferencë për shtyp theksoi se nuk ka aspak dijeni për diçka të tillë.

“Kjo më befason, nuk di asgjë për këtë. Nëse do të më thoshit që Messi do të shkojë në Barcelonë me pushime, do të thoja që po, ka të ngjarë, por këtë nuk e di”, tha Martino.