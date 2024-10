Microsoft investon 4.3 miliardë euro në infrastrukturën AI dhe cloud në Itali

Ditën e Mërkure kryeministrja e vendit Giorgia Meloni u takua në Romë me Kryetarin e Microsoft Brad Smith duke shtuar se qeveria e vendit mirërpret investime që forcojnë rolin dixhital të Italisë në rajon.

Microsoft planifikon të investojë 4.3 miliardë euro në dy vitet e ardhshme për të forcuar infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe cloud në Italinë e veriut tha kompania ditën e Mërkure.

Gjiganti i Windows tha se do të ishte investimi më i madh i një kompanie Amerikane në Itali gjer më sot. Rajoni cloud ItalyNorth do të shndërrohej në një prej qendrave më të mëdha të Microsoft në Europë dhe të shërbejë si një qendër të dhënash për Mesdheun dhe Afrikën e Veriut.

Muajin e kaluar BlackRock dhe Microsoft than se do të investonin më shumë se 30 miliardë dollarë në qendrat AI. Kërkesa për AI dhe shërbime cloud po rritet me shpejtësi ndërsa firmat në këtë sektorë i përkasin industrive të ndryshme nga gaming në e-commerce.