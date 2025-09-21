Microsoft paralajmëron: Mbaron mbështetja për këto paketa Office

Microsoft ka njoftuar një ndryshim që do të ndikojë në një numër të madh përdoruesish.
Kompania Microsoft ka bërë të ditur zyrtarisht se mbështetja për Office 2016 dhe Office 2019 do të përfundojë më 14 tetor 2025. Kjo do të thotë se këto paketa të njohura, të cilat ende përdoren nga një numër i madh përdoruesish në mbarë botën, nuk do të marrin më përditësime të sigurisë, mbështetje teknike apo ndonjë përditësim tjetër.
Ky vendim vlen gjithashtu edhe për aplikacionet shoqëruese si Visio dhe Project në versionet e viteve 2016 dhe 2019. Pas këtij afati, përdoruesit do të jenë më të ekspozuar ndaj rreziqeve, sidomos në fushën e sigurisë kibernetike dhe përputhshmërisë me sistemet më të reja.
Microsoft thekson se vazhdimi i përdorimit të versioneve të vjetra mund të çojë në rritje të cenueshmërisë ndaj sulmeve kibernetike, probleme me përputhshmërinë e dokumenteve dhe rreziqe në përmbushjen e standardeve të sigurisë dhe rregulloreve.
Përdoruesve u rekomandohet kalimi në Microsoft 365 Apps, versioni me abonim i paketës Office që përditësohet vazhdimisht. Për ata që nuk dëshirojnë modelin me abonim, është në dispozicion Office 2024, i lançuar në tetor të vitit të kaluar për përdorues shtëpiakë dhe biznesore.
Për më tepër, për kompanitë dhe institucionet që kanë nevojë për zgjidhje afatgjata, ekziston Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel), me mbështetje të garantuar deri më 9 tetor 2029.
Duke qenë se Office 2016 dhe 2019 janë ende shumë të përhapura, veçanërisht në ndërmarrjet e vogla, pritet që ky ndryshim të ndikojë në një numër të madh njerëzish.
Ekspertët e IT-së paralajmërojnë se vonimi në kalimin në versionet më të reja mund të ketë kosto të larta – nga kërcënimet potenciale për sigurinë deri te humbja e të dhënave të rëndësishme.