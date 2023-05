Mijëra mësimdhënës rumunë marshojnë për paga më të larta

Dhjetëra mijëra mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme në Rumani marshuan drejt ndërtesës së qeverisë në qendër të Bukureshtit më 30 maj, duke bërë thirrje për paga më të mira, më shumë investime në arsim dhe një reformë të sistemit arsimor të vendit.

Organizatorët e sindikatës kanë vlerësuar se 15.000-20.000 mësues po marrin pjesë në protestë.

Drejtuesit e sindikatave kanë refuzuar ofertat e qeverisë për kompromis gjatë disa rundeve të negociatave që kur mësimdhënësit u futën në grevë më 22 maj.

Rreth 100.000-150.000 mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme ndaluan punën, derisa kërkojnë që qeveria e koalicionit të përmbushë kërkesat e tyre.

Punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe punonjësit e hekurudhave kanë sinjalizuar gjithashtu se po përgatiten të hyjnë në grevë.

Kërkesa kryesore e grevistëve është një pagë fillestare për mësuesit e rinj të paktën e barabartë me mesataren e vendit.

Paga mujore e një mësuesi rumun të sapo-diplomuar është pak më shumë se 520 dollarë (480 euro), ndërsa paga mesatare në vend është 988 dollarë (rreth 913 euro). /rel

Teachers from across Romania are today in Bucharest to protest miserable wages, despite police efforts to stop them. Massive presence.

Solidarity! pic.twitter.com/McBZTaM87s

— Daniela Gabor (@DanielaGabor) May 30, 2023