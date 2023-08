Mijëra persona marshojnë në Nigeri për grushtshtetin e krijuar

Mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e kryeqytetit të Nigerit, Niamey, në mbështetje të grushtit të shtetit të javës së kaluar.

Ata dënuan vendet e Afrikës Perëndimore që kanë vendosur sanksione ndaj vendit dhe kërkuan gjithashtu largimin e trupave të huaja.

Si ShBA-ja, ashtu edhe Franca kanë baza ushtarake në vend për të ndihmuar në luftimin e militantëve islamikë.

Një protestë e ngjashme të dielën çoi në sulme ndaj ambasadës franceze, por demonstrata e së enjtes ishte paqësore.

Franca, ish-fuqi koloniale në Nigeri, i kishte bërë thirrje udhëheqësit ushtarak të sigurohej që të mos kishte përsëritje.

Në protestat e kaluara ishin dëgjuar thirrjet e “Rroftë Rusia”, “Rroftë Putin” dhe “Poshtë Franca” – udhëheqësi i grupit mercenar rus Wagner thuhet se e ka përshkruar grushtin e shtetit si një triumf.

Por organizatorët u kishin kërkuar njerëzve që të mos valëvitnin flamujt rusë këtë herë, dhe kishte shumë më pak të ekspozuar në krahasim me të dielën. Njerëzit kishin flamuj të Nigerisë.

