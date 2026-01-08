Mijëra refugjatë nga RD e Kongos mbërrijnë në kampet e Burundit

Mijëra refugjatë që po ikin nga dhuna në lindje të Republikës Demokratike të Kongos kanë mbërritur në Burundi, duke kërkuar strehim dhe siguri.
Sipas raportimeve, dhjetëra mijëra persona kanë kaluar kufirin drejt Burundit ditët e fundit, ndërsa luftimet dhe pasiguria janë përshkallëzuar në provincat lindore të RD të Kongos.
Gazetarja e Al Jazeera-s, Catherine Soi, raportoi nga kampi i zhvendosjes në Busuma, i cili tashmë strehon një numër të madh refugjatësh. Ajo tha se shumica e të ardhurve janë gra dhe fëmijë, të cilët përballen me mungesë ushqimi, ujë të pijshëm dhe shërbime shëndetësore.
Autoritetet burundiane dhe organizatat humanitare po përpiqen të ofrojnë ndihmë emergjente, ndërsa situata humanitare në kampet e refugjatëve mbetet e vështirë. /mesazhi