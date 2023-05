Milanoviq: Kroacia 10 vite në BE, as sukses e as dështim

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviq mori pjesë në konferencën “Shtëpia e Evropës” me rastin e shënimit të 10-vjetorit të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian (BE), raporton Anadolu.

Në fjalën e tij, Milanoviq rikujtoi se Kroacia, duke pasur parasysh luftën e viteve 1990, kishte një rrugë të vetme drejt anëtarësimit të plotë në BE ndërsa vuri në dukje kohëzgjatjen e kësaj rruge.

“Kroacia priti një kohë të gjatë për anëtarësim, por jo aq sa presin vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat po keqpërdoren nga pakujdesia, gjë që tregon për papërgjegjshmëri ndaj këtyre vendeve. Nëse dikush dëshiron të marrë një qëndrim të përgjegjësisë dhe patronazhimit ndaj të gjithëve, ky është qëndrimi i BE-së”, tha Milanoviq.

Ai tha se 10 vitet e anëtarësimit të Kroacisë në BE duhet të pasqyrohen në shifra, norma rritjeje dhe nivele të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB).

“Rusia, Kina dhe India kanë potencial, pasuri dhe forcë shumë më të madhe nga sa tregojnë statistikat tona, por ne tani jemi në Evropë. Tani jemi të ashtuquajturit Perëndimi kolektiv dhe unë nuk kam metoda të tjera. Kjo nuk është bota që unë i përkas dhe nuk është bota që do ta gjykoj”, tha presidenti kroat.

Ai krahasoi Kroacinë gjatë 10 viteve të fundit me Serbinë dhe Malin e Zi, të cilat nuk janë anëtare të BE-së dhe që kanë modele të ndryshme ekonomike dhe forma të investimeve të huaja.

“Në Kroaci, rritja agregate kumulative nga viti 2013 në 2022 ishte 35-36 për qind. E njëjta gjë ishte edhe në Serbi dhe Mal të Zi. Sipas barazisë së fuqisë blerëse, Kroacia është me 42 mijë dollarë amerikanë, Austria 56 mijë dollarë amerikanë, ndërsa diferenca nominale është trefish në favor të Austrisë”, tha Milanoviq.

Presidenti kroat shtoi se barazia e fuqisë blerëse është fakt me të cilin qytetarët e Kroacisë mund të ngushëllojnë veten për një kohë të shkurtër duke e krahasuar me ata që janë më keq, pra me Serbinë dhe Malin e Zi. Si avantazh krahasues i Serbisë për qëndrueshmërinë në krizën që goditi botën në vitin 2021, ai përmendi industrinë e prodhimit, e cila është më e fortë se ajo e Kroacisë, por ka më pak vlerë të shtuar.

“Këto 10 vite nuk janë as sukses e as dështim”, thekson Milanoviq. Sipas tij, BE-ja vuan në mënyrë kronike nga mungesa e demokracisë dhe përgjegjësisë. “BE-ja nuk është konceptuar kurrë si federatë, sepse nuk ka borxh të përbashkët, edhe pse euro është monedhë e përbashkët”, tha Milanoviq duke shtuar se do të luftojë kundër federalizimit të BE-së, sepse Brukseli do të jetë Budapesti, Vjena dhe Beogradi i ri për Kroacinë.

Milanoviq paralajmëroi se Kroacia, si anëtare e BE-së dhe NATO-s, duhet të marrë pjesë në misionin “Altea”, me të cilin forcat e BE-së në Bosnjë e Hercegovinë (BeH) monitorojnë zbatimin ushtarak të Marrëveshjes së Dejtonit, nëse jo fizikisht në terren, atëherë të paktën zyrtarisht në letër.

Kroacia u bë anëtare e plotë e BE-së më 1 korrik të vitit 2013.