Ministrat e Jashtëm të G-7 mbështesin krijimin e shtetit palestinez, thotë kryediplomati italian

Ministrat bëjnë thirrje për pezullimin e armiqësive në Rripin e Gazës, lirimin e pengjeve izraelite, ofrimin e ndihmës humanitare për civilët palestinezë, thotë Antonio Tajani

Kombet e Grupit G-7 mbështesin krijimin e një shteti palestinez, tha të shtunën ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani, duke nënvizuar se procesi për këtë duhet të fillojë me pezullimin e luftimeve në Gaza.

“Dokumenti i G-7 flet për vullnetin për të arritur objektivin e dy njerëzve, dy shteteve, përmes një ndërprerjeje të konfliktit tani, i cili do të lejojë çlirimin e pakushtëzuar të pengjeve izraelite dhe do të ndihmojë popullsinë civile palestineze që ka nevojë për ndihmë humanitare. “u tha Tajani gazetarëve pas një takimi me homologët e tij në G-7 në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në Gjermani.

“Më pas do të fillonin negociatat që shpresoj se do të çojnë në paqe”, tha ai.

Grupi G7 është një grupim jozyrtar i shtatë prej ekonomive të përparuara të botës, duke përfshirë Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, si dhe Bashkimin Evropian.