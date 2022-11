Ministri kinez, homologut amerikan: Tajvani, vijë e kuqe që nuk duhet të kalohet

Ministri kinez i Mbrojtjes, Wei Fenghe i tha të martën homologut të tij amerikan se Tajvani është në thelb të interesave thelbësore të Kinës dhe ishte një vijë e kuqe që nuk duhet të kalohet.

“Zgjidhja e Tajvanit është një çështje e popullit kinez, asnjë forcë e jashtme nuk ka të drejtë të ndërhyjë,” tha Wei në një takim me Sekretarin e Mbrojtjes të SHBA, Lloyd Austin gjatë një takimi të shefave të mbrojtjes të Azisë Juglindore në Kamboxhia, shkruan Reuters.

Wei tha se Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë interesat thelbësore të Kinës dhe shpreson se mund të miratojë një politikë racionale dhe praktike ndaj Kinës dhe t’i kthejë marrëdhëniet Kinë-SHBA në rrugën e duhur.

Pekini e ka parë me vendosmëri Tajvanin si një pjesë të patjetërsueshme të Kinës.

Presidenti i SHBA, Joe Biden ka premtuar se nuk do të ketë “Luftë të re të Ftohtë” me Kinën, pas një takimi të disa ditëve më parë me presidentin kinez, Xi Jinping.

Ai tha gjithashtu se nuk besonte se Kina do të pushtonte Tajvanin. /euronews