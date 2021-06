Ministri turk: 100-vjetori i Republikës do të kurorëzohet me energji atomike

“Përfundoi montimi i rezervuarit të presionit në reaktorin e njësisë së parë të centralit atomik në Akkuyu (NSG). Po përparojmë hap pas hapi drejt vitit 2023 në aventurën gjysmë shekullore të vendit tonë për të pasur energji atomike. Njëqindvjetori i Republikës sonë do të kurorëzohet me energji bërthamore. Qoftë e hairit dhe me fat”,- ka shkruar ministri në llogarinë e tij në “Twitter”.

“Akkuyu” është centrali i parë bërthamor i Turqisë dhe do të ketë katër reaktorë me kapacitet 4.800 megavat.

Sipas planit reaktori i parë do të fillojë nga puna në vitin 2023 dhe në vitet ky central do të prodhojë rreth 35 miliardë kilovat orë energji elektrike. /trt