Mjekët pa Kufij akuza Izraelit: Po bën spastrim etnik në Gaza

Mjekët pa Kufij (MSF) kanë akuzuar Izraelin për “spastrim etnik” në Rripin e Gazës në një raport që dokumenton konfliktin 14-mujor të botuar të enjten.

Raporti dokumenton 41 sulme ndaj stafit të MSF-së, përfshirë sulmet ajrore në objektet shëndetësore dhe ndaj autokolonave humanitare. OJQ-ja tha se u detyrua të evakuonte spitalet dhe qendrat shëndetësore në 17 raste.

“Ne po shohim shenja të qarta të spastrimit etnik pasi palestinezët janë zhvendosur me forcë, bllokohen dhe bombardohen,” tha Christopher Lockyear, sekretari i përgjithshëm i MSF.



Raporti i MSF, i titulluar “Gaza: Jeta në një kurth vdekjeje”, tha se rrethimi i territorit palestinez ka reduktuar në mënyrë drastike ndihmën humanitare, me vetëm 37 kamionë të autorizuar çdo ditë në tetor 2024, krahasuar me 500 para konfliktit.

Veriu i territorit, veçanërisht kampi Jabalia, i është nënshtruar një ofensive “jashtëzakonisht të dhunshme” që nga fillimi i tetorit, tha MSF.

Organizata denoncoi gjithashtu bllokimin e evakuimeve mjekësore, me Izraelin që kishte autorizuar vetëm 1.6 për qind të kërkesave midis majit dhe shtatorit 2024.

“Ajo që ekipet tona mjekësore kanë dëshmuar në terren gjatë gjithë këtij konflikti është në përputhje me përshkrimet e ofruara nga një numër në rritje i ekspertëve ligjorë dhe organizatave që konkludojnë se gjenocidi po ndodh në Gaza,” tha Lockyear.

Në raport, bëhet thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe heqjen e rrethimit për të lejuar dërgimin masiv të ndihmave humanitare.

MSF u bëri thirrje gjithashtu shteteve, veçanërisht aleatëve më të afërt të Izraelit, t’i japin fund mbështetjes së tyre të pakushtëzuar për Izraelin dhe të përmbushin detyrimin e tyre për të parandaluar gjenocidin në Gaza. /abcnews