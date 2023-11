Mjerim, po, mjerim…

Shpeshherë jemi ballafaquar me fraza të ndryshme plot ofendim: thuajse feja me dhunë futet, pranohet/refuzohet. Këtë e dëshmojnë bisedat apo debatet e ndryshme nga gjithologët që rrahin ujë në havan. P.sh., si është e mundur të argumentoj unë se njerëzit “nuk besojnë”, ose se tallen me fenë, diçka që te ne është bërë frazë kushtetutare fundamentale historike se “feja e shqiptarit është shqiptaria”? Diçka që asnjë kohë/fjalor nuk e pranon, përpos “patriotizmi” shqiptar. Ç’mund t’i thuhet kësaj veçse: dobësi intelektuale, idiotizëm i paparë, varfëri kulturore, mjerim filozofik dhe dënim fetar, e më e keqja izolim kulturor e shkencor. Dhe kjo kur flitet, flitet vetëm në mesin e albanezëve, shqiptarëve, sepse të huajt pas të cilëve ne vrapojmë fare nuk na e varin veshin, ngaqë nuk kanë kohë të merren broçkulla të tilla. Kur flitet te ne për filozofinë flitet me gjuhën e kompjuterit, që filozofia e ka urryer më së tepërmi; kur flitet për teologjinë, flitet me gjuhën e pazarit. Mund të themi: po ç’kemi ne? Ne kemi çallëmin, mburrjen, “trimërinë”, mashtrimin dhe (pa)shtetin. Ne kemi “burra” shqiptarë që dalin e thonë “prej sot e braktisim fenë islame”, duke harruar atë karakterin me të cilin mburret shqiptaria se ne “nuk dimë të tradhtojmë”. Po kjo si mund të quhet? Edhe një tradhti në vazhdën e tradhtive dhe dëshmive për varfërinë kulturore, shkencore e shpirtërore.

Shyqyr Zotit që nuk kemi filozofë, njerëz që merren me urtësinë, sepse do të bënin harikiri, jo vetëm për t’u larguar nga ky lloj materiali njerëzor, por nga turpi do të bënin çmos që të mos e dëgjojnë këtë “dëshmi” të hershme se ne jemi “hiç”. Kjo ishte diçka, një tallje, faktikisht një mashtrim i asaj që ne e quajmë “burrëri” shqiptare: si t’i bashkohemi Evropës, që nga Bullgaria, Greqia e deri te “porta” e Gjermanisë, duke harruar thëniet e nënave tona që s’kanë ditur të shkruajnë e lexojnë, por që kanë pasur shpirt, dhe ai shpirt shpeshherë i ka detyruar të këshillojnë: kujdes se mos e hidhërojmë Zotin. Dhe e gjithë kjo po debatohet se “ne jemi për liri”. Për çfarë lirie flisni? Shpirti nuk ka nevojë të jetë i lirë, shpirti është vetë liria, ai është fuqi pa “fillim” e “mbarim” që përmban: turpin, ndërgjegjen dhe diturinë, dashurinë të cilën për fat të keq mediumet tona “demo(n)kratike”

Deshëm ne apo jo edhe koha e diktaturës edhe koha e “lirisë/sllobodës” na ka mundësuar të kemi institucione fetare. Por shtrohet pyetja: pse ekziston institucioni më i lartë fetar? Sipas dukurive të ndryshme që i shohim ky institucion nuk ekziston, sepse ai e ka një përgjegjësi që “materialisht” ta mbrojë veten dhe besimtarët, faktikisht pa “metafizikë”; ai ka obligim material t’i mbrojë besimtarët nga fjalët e lartthëna, me një fjalë të jetë shërbëtore për mirëqenien e vet. Por, në të njëjtën kohë ky institucion mbështetjen e vet e ka mbi atë që nuk ka mundësi ligjërisht ta mbrojë vetveten, mbi metafizikën e fesë, “gajbin” e fesë. Na pëlqeu ose jo, kjo është kështu, kjo është duke na e mbytur fuqinë, duke e bërë të padurueshme, e në anën tjetër ata që janë në krye të këtij institucioni harron edhe përgjegjësitë e veta statutore që të vetmen dëshirë që kanë është të jenë përfaqësues të përjetshëm të këtij institucioni (duke e shpërfillur vetë Kushtetutën e institucionet dhe fjalët e veta). Kjo mund edhe të mos na interesojë, por është me rëndësi se kur nëpërkëmben rregullat ja çfarë mund të ndodhë: dalin bagabondë që fyejnë fenë dhe fetarin, e ky institucion nuk di si t’i mbrojë. Thashë më sipër se ky institucion në mënyrë materiale ka përgjegjësi ta mbrojë identitetin e paprekshëm fetar e kulturor të besimtarit dhe t’i mësojë ata si duhet mbrojtur fenë.