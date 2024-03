“Mos e çorto dhe mos e shaj Shqiptarin për fajin që ka bërë, se ajo është mënyra ma e fortë që ta bësh të këmbëngulë në atë faj.

Merre me të mirë dhe shiko se si ta bindësh, pa pasur as pamjen e të dhënit këshillë.

Ti mundetë tia duash të mirën, porë ai të kthehet me hidhërim dhe mundetë shum lehtë dhe të të urrejë !”

Mit’hat Frashëri