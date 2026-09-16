Thirrja e Grenell (dhe të tjerëve) drejtuar Kryeministrit Kurti për ta shpërbë Gjykatën Speciale është kurtha e radhës që po duan t’ia përgatisin Kosovës. Në rastin më të lehtë është bërje hajgare me fatkeqësinë e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Në fakt, është përpjekje për ta destabilizuar vendin, tani nëpërmes luftës kundër qeverisë në këto momente kaq të ndjeshme për vendin dhe shqiptarët.
APEL: Mos i dëgjoni zërat që nuk ia duan të mirën Kosovës, e as zërat e atyre (gazetarëve) që përfitojnë nga tendosja eventuale e gjendjes politike në Kosovë. Të cilët, siç i njohim, sa më llugë që bëhet, aq më mirë ndjehen dhe aq më shumë përfitojnë…!
P/S: Sonte në videon time do të shpjegoj në detaje shumë gjëra që duhet t’i dëgjojnë shqiptarët.
Mustafa Bajrami