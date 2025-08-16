Mos i mbani sekret këto gjëra nga mjeku juaj

A i tregoni gjithmonë të vërtetën mjekut tuaj?
Universiteti i Miçiganit kreu një studim me mijëra pacientë, nga të cilët 2,500 ishin të moshuar. Rezultatet treguan se 60% deri në 80% e njerëzve pranuan se nuk i tregonin gjithmonë të vërtetën mjekut të tyre.
Mjekët janë të habitur pse pacientët do të gënjenin për diçka për të cilën mund të merrnin ndihmë. “Kur të anketuarit shpjeguan pse nuk ishin të hapur, shumica thanë se donin të shmangnin gjykimin dhe nuk donin të dëgjonin leksione për sjellje të dëmshme,” raportoi ekipi kërkimor. “Më shumë se gjysma thjesht ndiheshin shumë të turpëruar për të treguar të vërtetën. Ata shqetësoheshin se do të etiketoheshin si njerëz që nuk marrin vendime të mira”.
Edhe pse shumica prej nesh duam të shihemi si “nxënës të mirë” në sytë e mjekut tonë, duke mos treguar të gjithë të vërtetën për ato që po përjetojmë, mund të rrezikojmë më shumë shëndetin tonë sesa e kuptojmë. Këtu janë shtatë gjëra që, ndonëse mund të jenë të vështira për t’u pranuar, duhen treguar me sinqeritet gjatë kontrollit tuaj mjekësor:
Tundimi për të ekzagjeruar me aktivitetin fizik kur mjeku ju pyet mund të jetë i madh. E kuptojmë — askush nuk do të duket si dembel. Megjithatë, duke qenë të sinqertë për rutinën tuaj të aktivitetit fizik, apo mungesën e tij, mjeku mund t’ju sugjerojë aktivitete që mund t’i shijoni dhe që i bëjnë mirë trupit tuaj.
Të gjitha ilaçet që merrni, përfshirë suplementet
Është shumë e rëndësishme që mjeku të dijë të gjitha ilaçet që merrni — me recetë dhe pa recetë — në mënyrë që të shmangen efektet anësore të mundshme. Disa nga simptomat që ndjeni mund të jenë pasojë e ilaçeve që merrni. Nëse po harroni të merrni ilaçet, apo nuk po i merrni për shkak të kostos, mjeku duhet ta dijë. Mos harroni të përmendni edhe suplementet, pasi ato mund të ndikojnë në veprimin e ilaçeve të tjera.
Ndoshta keni vënë re një skuqje, një gungë, apo një dhimbje që nuk largohet, por për ndonjë arsye keni hezituar ta përmendni në vizitë. Është e natyrshme të shpresoni se do të largohet vetvetiu. Por, mbani mend: mjeku ka studiuar për vite të tëra për të kuptuar çështje të tilla dhe di më shumë se interneti! Edhe nëse ndiheni të turpëruar apo në siklet, është shumë e rëndësishme të jeni të sinqertë. Besoni që mjeku juaj ndoshta i ka parë dhe dëgjuar të gjitha më parë!
Ndjenjat e depresionit dhe ankthit
Në ditët e sotme, mjekët shpesh ju pyesin nëse ndiheni të trishtuar apo të shqetësuar. Jini të sinqertë kur ju bëjnë këtë pyetje. Depresioni dhe ankthi janë të zakonshme tek të rriturit e moshuar dhe të dyja janë të trajtueshme. Shumë njerëz nuk kuptojnë që shqetësimet emocionale mund të jenë po aq dobësuese sa sëmundjet fizike — dhe nuk ka asgjë për t’u turpëruar kur kërkon ndihmë në këtë drejtim.
Një nga shkaqet kryesore të aftësisë së kufizuar dhe madje edhe vdekjes tek të moshuarit është rënia. Është e kuptueshme pse të moshuarit nuk duan të pranojnë se kanë rënë – kanë frikë se do t’u thuhet të “qetësohen” ose të konsiderohen të brishtë. Por në të vërtetë, nëse i tregoni mjekut tuaj që keni rënë ose po rrëzoheni shpesh, ai mund të vlerësojë arsyet dhe të rekomandojë ushtrime për balancë, ekzaminime për dëgjimin dhe shikimin, rishikim të ilaçeve, apo hapa të tjerë për të ulur rrezikun nga rëniet.
Kjo është një fushë që shpesh mohohet. Ndonëse është e lehtë të mendosh se harresa është thjesht një pjesë e plakjes, ndryshimet në kujtesë mund të jenë pasojë e ilaçeve apo edhe e një sëmundjeje të trajtueshme. Është më mirë që mjeku ta dijë dhe të ndihmojë me planin e duhur. Edhe nëse diagnostikoheni me Alzheimer apo një çrregullim të ngjashëm, sa më herët të zbulohet, aq më mirë.