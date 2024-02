Ti e ke për detyrë me ecën drejt, mos me u ndal.

E ke për detyrë me kërku pa ndërprerë, mos me u ndal.

Duhesh të përpiqesh gjithherë, mos u ndal.

Investo çfardo që ke për të mirën tënde dhe rrethin ku jeton, mos ndalo.

Vetëm shpresën mos e humb sepse humbja e shpresës dëshmon për humbjen tënde.

Kështu i thon Ibrahimit a.s. engjujt kur i premtojn diçka që atij nuk ja mori mendja.

Tha: “Askush nuk e humb shpresën në mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur” Hixhë.56.

Nga: Sead Ramadani