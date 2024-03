Mos u ndalni së preokupuari dhe shkruari për Palestinën dhe Gazën… Më e pakta që duhet ta bëjmë, nëse nuk na ka vdekur ndërgjegjja!

Forma me mire per te mbuluar gjenocidin, eshte çensura. Palestina dhe e gjithe historia e saj e dhimbshme 75 vjeçare eshte tentuar te mbahet nen çensure. Sot, per shkak te mediave sociale nje çensure e tille eshte e veshtire, por ajo qe eshte e lehte te realizohet, eshte çensura e figurave publike qe te mos shprehen pro palestinezeve.

Ne kohen kur ushtria zioniste ka deshtuar sheshazi ushtarakisht te mposhte palestinezet, e vetmja shprese qe i ka ngelur eshte te perdore urine dhe skamjen si arme lufte, pa e kuptuar se ky do jete deshtimi me spektakolar i saj.

Pikerisht, ne kete kohe kur njerezit publik, figurat e njohura te botes mediatike dhe akademike po çensurohen duke i kercenuar me prerjen e burimeve ekonomike, fjala “Palestine” dhe “palestineze” duhet te jete me e qarkulluara nga te gjithe ne. Kjo do ishte lufta jone kundra turpit qe bota po e sheh live, por edhe lufta kundra turpit te çensures mbuluar me vellon mashtruese te demokracise.

Redi Shehu