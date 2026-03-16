Mostar, iftar tradicional në ambient të hapur në qendrën e qytetit të vjetër të Mostarit

Në qendrën e qytetit të vjetër të Mostarit u organizua një iftar i përbashkët në kuadër të manifestimit “Ramazani në Mostar”, një nga aktivitetet më të njohura dhe më të bukura të Ramazanit në këtë qytet, raporton Anadolu.
Duke ftuar të gjithë qytetarët në iftarin në ambient të hapur, organizatorët theksuan se ky aktivitet është një mundësi për të promovuar bashkimin, solidaritetin dhe respektin e ndërsjellë.
Të pranishmit e shtuan atmosferën e veçantë të Ramazanit me pjesëmarrjen e tyre, duke ndarë së bashku frymën e agjërimit dhe të iftarit.
Manifestimi “Ramazani në Mostar” çdo vit mbledh njerëz të brezave dhe besimeve të ndryshme, duke krijuar një hapësirë për festim të përbashkët dhe mirëkuptim të ndërsjellë.