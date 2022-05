Mrekullia në gjuhën e maceve

Sa do që njeriu ka zbuluar lloje të ndryshme të shamponave e sapunëve, dezinfektueseve apo pastruesve nuk do ta arrijë kualiteti i tyre e as dobia e tyre as edhe çerekun e gjuhës së maces.

Gjuha e maces është një prej mrekullive të krijimtarisë së Zotit.

Është vërtetuar shkenctarisht 🔬 se gjuha e 🐈 prodhon një substancë pastruese që quhet Lysozime e cila është një lloj e proteinës që mund të gjendet në rruzat e bardha të gjakut te njeriu dhe e cila është përgjegjëse për zhdukjen e bakterieve dhe mykeve të ndryshme me një efikasitet jashtzakonisht të lartë.

Kjo dukuri ia mundëson maces që t’i kuroj 🩹 plagët e saj përmes gjuhës së saj, krahas kësaj gjuha e saj përmban edhe Opiorphin që është qetësues natyral i dhimbjeve.

Macet janë ndër kafshët shtëpiake më të bukura dhe më të pastërta, ajo e kalon 30% të jetës së saj duke e pastruar veten e saj, për këtë është e lejuar në fenë islame mbajtja e maceve brenda shtëpisë.

I madhëruar qoftë Krijuesi i tyre

Parafrazim: Dr. Rijad Imeri