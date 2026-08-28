Mrekullitë: dëshmi e mesazhit, jo themel i qytetërimit

Doktor Ali Karadagi thotë:
“Peshorja e mrekullive materiale është një përjashtim i veçantë dhe jeta e një umeti nuk mund të ndërtohet mbi të. Mrekullitë nuk synojnë krijimin e një shteti apo të një qytetërimi, as nuk janë të vazhdueshme; qëllimi i tyre është realizimi i besimit në vërtetësinë e mesazhit të atij që i është dhënë mrekullia. Umetit nuk i lejohet ta lidhë fatin e tij me këto mrekulli dhe as të presë shfaqjen e tyre. Përkundrazi, ai duhet të mbështetet në ligjet e Allahut të Lartësuar që lidhen me ndërtimin, zhvillimin, përparimin dhe qytetërimin ”
By: ardhmëriaonline.com